Esclusiva: Zaniolo vuole solo il Milan. I dettagli della possibile offerta

Nicolò Zaniolo vuole solo il Milan. Ora bisogna soltanto capire se lo avrà entro martedì prossimo oppure il prossimo luglio. Nicolò spera ancora che avvenga entro martedì. Intanto da ieri pomeriggio sono terminati i contatti con qualsiasi altro club. Adesso tocca alla Roma che può legittimamente respingere ogni tipo di offerta e ritrovarsi un separato in casa. Nel frattempo i contatti sono andati avanti, sottotraccia. La novità: Paolo Maldini aspetta il via libera di Cardinale per presentare un’offerta che parta da una base di 22-24 milioni più eventuali bonus. Un’offerta a titolo definitivo, oppure con un obbligo molto più semplice rispetto a quello collegato alla qualificazione in Champions dei rossoneri. Tutto questo perché Maldini intende evitare che Zaniolo viva quattro o cinque mesi in apnea, considerati i rapporti irrimediabilmente compromessi. La precedente proposta (prestito con obbligo di riscatto in caso di Champions) non è stata mai formalizzata dal Milan, ma solo annunciata. E la Roma ha fatto resistenza. I contatti con Saint-Maximin, esterno offensivo del Newcastle, hanno motivo di esistere non soltanto perché riportati da una fonte autorevole come Footmercato. Ovviamente il Milan ragionerebbe su un prestito con diritto di riscatto, ma ancora sta lavorando per Zaniolo e poi tirerà le somme.

Foto: twitter Roma