Esclusiva: Zaniolo-Roma, incontro per il rinnovo tra lunedì e martedì. Gli scenari

Nicolò Zaniolo ha un contratto con la Roma fino al 2023, guadagna poco meno di 400 mila euro, è arrivato il momento di adeguare e prolungare. Tra lunedì e martedì è fissato un incontro con il club giallorosso per mantenere la promessa fatta in tempi non sospetti, dopo alcune situazioni di mercato che hanno visto Zaniolo, in orbita Tottenham e nel mirino della Juve. Ma poi le trattative, soprattutto nel primo caso, non si sono concretizzate e anche a livello tattico Nicolò ha avuto qualsiasi garanzia possibile sull’utilizzo nel ruolo di trequartista piuttosto che di esterno offensivo. La richiesta di adeguamento è di circa 2 milioni più eventuali bonus, la Roma parte da una base di 1,4 ma ci sono le condizioni nel summit della prossima settimana per arrivare un’intesa che soddisfi tutti.

Foto: Twitter ufficiale Roma