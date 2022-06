Esclusiva: Zaniolo, probabile incontro Juve-Roma entro venerdì

Nicolò Zaniolo è in uscita dalla Roma e piace molto alla Juve. Ribadiamo un concetto: la soluzione estera non è di gradimento, malgrado gli accostamenti degli ultimi giorni. Oggi su Zaniolo c’è solo la Juve, con forza, in una situazione che prescinde da Di Maria. Il Milan ha evidenziato un gradimento che non ha poi portato ad altre mosse, almeno per ora.

La novità è che entro venerdì, oggi la data giusta è giovedì, ci potrebbe essere un incontro tra Juve e Roma per cercare la soluzione giusta. La Roma chiede sempre 50 milioni, ma ha dato una disponibilità di massima a una contropartita tecnica. Piace Arthur, come raccontato già giovedì, al netto di tutte le considerazioni che dovranno essere fatte sull’ingaggio del brasiliano; potrebbe essere valutato un giovane tra Ranocchia, Miretti e Fagioli; di sicuro la Juve cercherà le chiavi giuste per avvicinarsi a un accordo. Zaniolo è un obiettivo bianconero dallo scorso gennaio tornato prepotentemente di moda da giovedì scorso.

Foto: twitter Roma