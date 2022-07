Esclusiva: Zaniolo-Juve, incontro tra l’agente e Pinto può slittare a domani

L’incontro tra Claudio Vigorelli, agente di Zaniolo, e il dg Pinto potrebbe slittare di 24 ore. Questo è l’orientamento di massima: l’arrivo di Vigorelli a Roma era previsto per oggi, l’incontro con la Roma sarebbe servito per portare la prima offerta ufficiale della Juve per Il classe ‘99. Ma evidentemente la Juve adesso è su altri fronti, in testa quello relativo alla cessione di de Ligt, e forse questo è il motivo che ha portato al probabile slittamento di 24 ore. La Juve è pronta comunque a presentare un’offerta cash, se la Roma persistesse nell’idea di non volere contropartite. Ma è chiaro che gli sviluppi legati a de Ligt sono indirettamente troppo importanti anche in funzione della trattativa per Zaniolo.

Foto: Twitter Roma