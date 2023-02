Esclusiva: Zaniolo-Galatasaray, summit con gli avvocati per tutti gli accordi. I dettagli

Nicolò Zaniolo è sul punto di lasciare la Roma. E in questi minuti è in corso un summit tra gli avvocati del Galatasaray e quelli del club giallorosso per mettere a posto tutti i contratti. Il Fenerbahce ci ha provato, ha preannunciato un’offerta più importante, ma Zaniolo si era impegnato con il Galatasaray e la ritiene la scelta migliore. Il Galatasaray aveva preparato un’offerta da 18 milioni più 3-4 milioni di bonus, probabile che l’offerta venga ritoccata verso l’alto, l’intenzione è quella di arrivare agli accodi. Gli avvocati stanno studiando i contratti, Zaniolo guadagnerebbe dai 3 ai 3,5 milioni a stagione più bonus. Si sta lavorando sulla clausola che dovrebbe essere più vicina ai 35 milioni che ai 30, in modo da permettere al classe 1999 di rientrare eventualmente in Italia (il suo sogno resta il Milan). Si conta di chiudere nelle prossime ore, mettendo a posto i dettagli, in modo da consentire a Zaniolo di volare a Istanbul. Ricordiamo che il mercato turco chiude mercoledì e che il Paese sta vivendo una situazione molto difficile per il terremoto delle ultime ore. Ricordiamo, infine, che all’Inter spetta il 15 per cento dalla cessione.

Foto: Instagram Zaniolo