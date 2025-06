Il retroscena: i dubbi di Zaccagni, dal sondaggio Napoli alla necessità della Lazio

02/06/2025 | 23:15:19

Mattia Zaccagni è il capitano della Lazio e ha un lungo contratto rinnovato poco più di un anno fa. In diverse occasioni ha manifestato l’intenzione di restare, ma la mancata qualificazione in Europa – qualsiasi tipo di Europa – del club di sicuro può rimescolare le carte. Di sicuro adesso la Lazio è concentrata sull’allenatore e ha chiuso Sarri, ma presto questo sarà uno dei temi da affrontare, servirà un dialogo approfondito. Come già raccontato, il Napoli è uno dei club che ha mostrato interesse nei riguardi di Zaccagni, dovendo fare diverse operazioni sul fronte offensivo, a maggior ragione sulla corsia mancina. Ma la Lazio farà di tutto per trattenerlo.

Foto: sito Lazio