Esclusiva: Younes (per ora) non apre alla Samp. Offerta Mainz. In Serie A…

Napoli e Samp hanno un accordo totale da giorni ma Amin Younes per ora non apre. L’esterno offensivo ha ribadito di volerci pensare bene, il rischio della Samp è che possa restare con il cerino in mano. Vedremo. In pressing anche il Genoa e c’è il Toro, ora defilato perché deve prima cedere Iago Falque (Spal e Genoa in attesa). Occhio al Mainz che nelle ultimissime ore è uscito allo scoperto per Younes con un’offerta importante. Il Napoli vorrebbe che restasse in Serie A ma è una partita aperta. Aggiornamento su Petagna: contatti nel pomeriggio, la Spal può sfondare il muro dei 20 milioni in un gioco al rialzo che dipende molto da Llorente e dalla necessità della Spal di trovare un sostituto.

Foto: Napoli Twitter