Esclusiva: Yilmaz, trattativa a oltranza tra Lecce e Besiktas

Burak Yilmaz e il Lecce, una trattativa che vi abbiamo anticipato in esclusiva e che procede a oltranza. Dopo il blitz in Turchia del club salentino, anche nelle ultimissime ore l’attaccante classe ’85 ha ribadito la sua totale disponibilità a trasferirsi in Italia. Tra il Lecce e il Besiktas i contatti vanno avanti no stop: la trattativa non è definita, ma registriamo il moderato ottimismo per arrivare alle intese definitive, fermo restando che la volontà di Yilmaz è quella di sposare il progetto del club giallorosso.

Foto: Fanatik