Esclusiva: Yilmaz, il Besiktas tiene alto il muro. Ma il Lecce non si arrende

Vi avevamo raccontato che dal moderato ottimismo avremmo dovuto aggiungere qualcosa in più per permettere di definire l’operazione Burak Yilmaz-Lecce. L’attaccante ha ribadito il suo sì totale al club salentino, il Besiktas non ha fatto crollare il muro, pur avendo spiegato l’attaccante il desiderio di fare una nuova esperienza lontano dalla Turchia. Il Lecce ha comunque intenzione di non arrendersi, almeno fino a quando Yilmaz ribadirà la sua volontà.

Foto: Fanatik