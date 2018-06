Esclusiva: West Ham su Felipe Anderson e Izzo. Gli aggiornamenti

Ieri sera vi abbiamo anticipato il blitz in Italia, previsto per oggi, del West Ham per Armando Izzo e Felipe Anderson. Tutto confermato: il club inglese, tramite un potente intermediario, ha incontrato a Roma il Genoa e la Lazio per cercare di chiudere le due operazioni in entrata. Il West Ham – che nel frattempo ha preso un nuovo terzino – per Izzo ha offerto 8 milioni di euro più 2 di bonus, c’è la volontà di trovare la giusta quadratura già nei prossimi giorni. Su Izzo resiste l’interesse del Sassuolo (c’è stato già un incontro tra i neroverdi e il Genoa), sullo sfondo c’è il Torino, ma in queste ore precedenza al West Ham. Per Felipe Anderson prosegue no stop la trattativa con la Lazio. Lotito era partito da 45 milioni, bonus compresi, ora gli inglesi sono pronti ad avvicinarsi sensibilmente alle richieste del club biancoceleste.

Foto: Twitter ufficiale Lazio