Esclusiva: Watford, sondaggio per Ghoulam. Sulla valutazione…

Faouzi Ghoulam resta in uscita del Napoli. Per il laterale algerino nelle ultimissime ore c’è stato un sondaggio da parte del Watford, a caccia di un profilo con quelle caratteristiche. Tra le parti ci sono stati i primi contatti, ma non è stata ancora raggiunta un’intesa sulla valutazione del cartellino: il Watford vorrebbe investire circa 10 milioni di euro, mentre il Napoli chiede di più per lasciar partire Ghoulam. Situazione comunque da seguire.

Foto: Twitter ufficiale Napoli