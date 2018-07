Esclusiva: Vrsaljko sempre in orbita Inter, ma nessun incontro. Ora…

L‘Inter è sempre a caccia di un terzino destro. Nella lista dei nerazzurri, come già anticipato, un ruolo prioritario ce l’ha Sime Vrsaljko, laterale croato dell’Atletico Madrid attualmente impegnato in Russia per il Mondiale. E dopo i contatti dei giorni scorsi, oggi è stato segnalato a Milano un emissario dei Colchoneros, ma per il momento – in base alle informazioni in nostro possesso – non è previsto un incontro con i nerazzurri. Lo stesso Vrsaljko che, come vi avevamo raccontato, era stato bloccato dal Napoli per 25 milioni più bonus. Nel frattempo l’Inter aspetta la decisione definitiva di Florenzi, che ha sul piatto la proposta di rinnovo della Roma a un anno dalla scadenza del contratto (pertanto per i nerazzurri va scartata la formula del prestito con diritto di riscatto). Una pista comunque da tenere in considerazione, a maggior ragione se dovesse arrivare la fumata nera con la Roma. Più defilato, al momento, il profilo di Zappacosta.

Foto: Marca