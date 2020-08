Esclusiva: Vojvoda al Toro, è fatta! Si chiude entro domani, 5,5 milioni più bonus

Mergim Vojvoda sarà il nuovo terzino destro del Torino. La svolta pochi minuti fa con gli accordi per il calciatore kosovaro con cittadinanza albanese classe 1995. Operazione da 5,5 milioni più bonus, su Vojvoda era in vantaggio l’Atalanta, poi il Torino ha rimontato, ha sorpassato e il club di Percassi ha deciso di non rilanciare. Ora è importante che il direttore sportivo Vagnati proceda a qualche cessione. Nel frattempo tra stasera e domani verranno messi a posto gli ultimi dettagli con il suo agente Adrian Aliaj. E poi Vojvoda firmerà per il Toro.

Foto: Gazeta Ole