Esclusiva: Viviano va in Turchia, accordo con il Fatih Karagumruk

Emiliano Viviano lascia l’Italia, il suo futuro sarà in Turchia. È stato infatti raggiunto l’accordo con il Fatih Karagumruk, un club molto ambizioso di Istanbul, fresco reduce di promozione. Il progetto prevede grandi investimenti, il corteggiamento nei riguardi di Viviano stava andando sotto traccia da diversi giorni, nelle ultimissime ore il sì. Viviano partirà domani per Istanbul per visite e firma sul contratto. L’accordo è annuale con opzione, una scelta convinta da parte di un portiere a lungo protagonista nel campionato italiano e che ha pagato a caro prezzo gli infortuni e la scelta sentimentale di raggiungere Mihajlovic a Lisbona, pochi mesi prima della risoluzione tra Sinisa e il club portoghese. Ora Viviano riparte dalla Turchia.

Foto: Record