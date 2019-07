Esclusiva: Viviano-Torino è ancora possibile. Anche per Sirigu…

Emiliano Viviano e il Torino: avevamo accostato il portiere ai granata lo scorso weekend, ci sono ancora margini. Tutto questo perché il Toro vorrebbe prendere un altro portiere esperto, pur in presenza di un eccellente specialista come Sirigu. E lo stesso Sirigu sarebbe contento di aver al fianco un collega forte e che stima, all’interno di una stagione ricca di impegni. Ci sono già stati contatti che presto potrebbero diventare una trattativa. Ricordiamo che Viviano è a Lisbona solo per rispettare un impegno contrattuale in scadenza il prossimo giugno.

Foto: Record