Esclusiva: Viviano-Sporting, trattativa per la risoluzione. Il Cagliari…

Trattativa in corso tra Viviano e lo Sporting Clube per la risoluzione del contratto in scadenza a giugno. La differenza, ormai, è minima, ma le parti stanno ancora trattando e bisogna aspettare la quadratura definitiva. Il Cagliari, che ha cercato anche Olsen, è fortemente interessato al punto di aver mandato ieri un emissario a Lisbona. Il club di Giulini rileverebbe il contratto in scadenza, senza ulteriori impegni per ora. Una soluzione che troverebbe d’accordo entrambe le parti, ma ora serve la risoluzione con lo Sporting e nel pomeriggio aggiornamenti.

Foto: Record