Esclusiva: Viviano aspetta la Fiorentina. Con Lafont verso il Nantes…

Il Brescia su Emiliano Viviano? Non ci risulta. In realtà il portiere, rientrato a Lisbona per fine prestito dopo il proficuo prestito con la Spal, aspetta la Fiorentina. Ci vorrà un po’ di tempo, bisognerà incastrare tutti i tasselli, ma Viviano ha già detto si. Cosa deciderà la Fiorentina su Lafont e Dragowski? Uno dei due andrà via, oggi il più indiziato sembra Lafont destinato al Nantes in prestito biennale. Considerato che per Dragowski è stata respinta al mittente, anche dopo l’insediamento della nuova proprietà, una proposta del Bournemouth in doppia cifra. Vedremo la decisione definitiva: con Lafont al Nantes, Viviano sarebbe pronto a tornare a Firenze.

Foto Record