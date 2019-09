Esclusiva: Vivarini-Bari ok, si lavora per intesa fino al 2021. Già stasera…

Non sei mesi più opzione, ma direttamente un contratto fino al 2021. Il Bari ha scelto Vincenzo Vivarini, assolutamente ricambiato, in corso la risoluzione del contratto con l’Ascoli e non ci saranno intoppi. Il Bari orientato ad accontentare Vivarini con un impegno che vada oltre la prossima stagione. Si tratta di dettagli, sia pure importanti, di una trattativa che prevede la definizione entro stasera. In modo da portare Vivarini a Bari per la nuova avventura, nell’immediata vigilia del derby di mercoledì contro il Monopoli.