Esclusiva: Vinciguerra, ora il Pescara accelera

20/08/2025 | 18:44:35

Alessandro Vinciguerra può lasciare Cagliari per andare a giocare dopo un eccellente percorso con la Primavera. Per l’esterno offensivo classe 2005 le proposte non mancano, si sono materializzati almeno tre club, ma nelle ultimissime ore il Pescara sta accelerando e spera di tagliare il traguardo. Non è ancora un affare definito, ma gli abruzzesi sono in pole. Ovviamente il Cagliari crede molto nel ragazzo e lo lascerà con il totale controllo del cartellino solo per consentirgli di giocare con continuità.

FOTO: Sito Cagliari