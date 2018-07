Esclusiva: Vidal-Inter, c’è lo sconto Bayern. Su Vecino e Puscas…

Arturo Vidal ha aspettato l’Inter e sta per essere premiato. Dovrebbe accadere un cataclisma (come nel caso di De Vrij) per ostacolare un’operazione ormai lanciatissima. Ieri vi abbiamo raccontato l’apertura totale Bayern al prestito con diritto di riscatto, prima ovviamente il prolungamento del centrocampista cileno fino al 2020. L’Inter ha ottenuto lo sconto rispetto ai 30 milioni chiesti inizialmente, quasi sicuramente si scenderà sotto i 25 milioni per attestarsi tra i 20 e i 23 (dettagli da definire). La stessa operazione utilizzata per sbloccare Vrsaljko: prestito oneroso e diritto di riscatto. Vidal sottoscriverà quasi sicuramente un triennale. Capitolo Vecino: piace a Sarri, ma al momento non risultano contatti diretti tra Inter e Chelsea, vedremo più avanti. Aggiornamento su Puscas: l’Inter ha l’accordo totale con il Palermo, operazione da circa 5 milioni, già nelle prossime ore i rosanero cercheranno l’intesa definitiva con l’agente dell’attaccante.

Foto: Bayern Monaco Twitter