Il Vicenza aspetta la certificazione della promozione in Serie B, ma intanto si sta muovendo per regalare a Di Carlo rinforzi importanti per il prossimo campionato. Uno dei profili che piace di più è quello di Lamine Jallow, attaccante gambiano classe ’95 di proprietà della Salernitana, autore in questa stagione di 6 gol in 18 presenze in cadetteria. Un nome da monitorare per il nuovo Vicenza.

Foto: Twitter ufficiale