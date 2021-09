Esclusiva: Vicenza, contatti avanzati e accordo con Brocchi. I dettagli

La quinta sconfitta in cinque partita rende inevitabile l’esonero di Di Carlo, già ufficializzato dal club. Per la verità il Vicenza lo avrebbe già sollevato dall’incarico la scorsa settimana se avesse trovato la soluzione giusta, invece, non era riuscito a individuare il profilo giusto. Massimo Oddo era stato l’ultimo tecnico incontrato ma senza accordo. Adesso sì, negli ultimissimi minuti è stata raggiunta l’intesa con Cristian Brocchi che firmerà un contratto fino a giugno con opzione di rinnovo evidentemente legata alla salvezza. Per Brocchi la possibilità di ripartire dopo la parentesi di Monza, il Vicenza lo aspetta.

Foto: Sito Monza