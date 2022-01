Esclusiva: Vicenza, accordo con il Brescia per Cavion

Michele Cavion, centrocampista classe 1994, può tornare a Vicenza dove ha avuto inizio la sua carriera. Pochi minuti fa è stato raggiunto l’accordo con il Brescia, ora mancano gli ultimi dettagli con il centrocampista, ma si viaggia verso un accordo completo. Il Vicenza pensa al mercato, ha in pugno Cavion e domani gioca una partita delicatissima, il recupero contro l’Alessandria, per non affondare ulteriormente in zona salvezza.