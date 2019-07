Esclusiva: Verre al Verona, a un passo il via libera Samp

Valerio Verre viaggia spedito verso il Verona. Il centrocampista classe ’94, sotto contratto con la Samp fino al 2021 e reduce dal prestito al Perugia, è ormai a un passo dal club gialloblù. Dopo i contatti dei giorni scorsi, nelle ultimissime ore l’Hellas ha aumentato il pressing, al punto che è in arrivo il via libera del club di Ferrero. Verre-Verona, operazione in dirittura…

Foto: Twitter ufficiale Perugia