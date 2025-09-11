Esclusiva: Verona, via libera per Gagliardini. I dettagli

11/09/2025 | 21:55:41

Dopo Akpa Akpro, semaforo verde anche per Roberto Gagliardini. Il Verona ha deciso di tesserare un altro centrocampista svincolato, è fatta per il classe 1994 ex Inter che si metterà a disposizione di Paolo Zanetti, un contributo di esperienza per una squadra che vuole staccare nuovamente il tagliando salvezza. Il Verona ha definito l’operazione proponendo un contratto fino al prossimo giugno con opzione di rinnovo in caso di salvezza.

Foto: Instagram Monza