Esclusiva: Verona, trattativa nel vivo per l’attaccante Bowie

28/01/2026 | 19:39:09

Il Verona vuole prendere due attaccanti. Ha un accordo con Kulenovic, come svelato ieri, e aspetta il via libera della Dinamk Zagabria. Ma intanto si sta avvicinando a Kieron Bowie, punta centrale scozzese classe 2002 di proprietà dell’Hibernian. C’è già un’intesa di massima con il diretto interessato, adesso sta avanzando la trattativa con il club proprietario del cartellino. E l’Hellas confida di completare l’operazione.

foto sito hibernian