Esclusiva: Verona, è il giorno di Djuric. L’intesa è triennale

Domenica scorsa vi avevamo anticipato lo scatto del Verona, praticamente decisivo, per Milan Djuric. La proposta del club di Setti era superiore al biennale che avevano offerto fino a quel momento all’ex Salernitana. Non ci sono più dubbi sul fatto che Djuric viaggi velocemente verso l’Hellas, al punto che oggi ci sarà un incontro per mettere a posto gli ultimissimi dettagli. E poi Cioffi avrà un rinforzo importante per il reparto offensivo.

Foto: Twitter Salernitana