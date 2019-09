L’Hellas Verona ha risolto il problema dell’attaccante. Dopo una lunga trattativa, è stato raggiunto in questi minuti l’accordo totale con il Chievo per Mariusz Stepinski. Trattativa sbloccatasi in volata, il Verona si assicura il rinforzo per il reparto avanzato.

Foto: sito ufficiale Chievo