Esclusiva: Verona, è fatta per Akpa Akpro. Domani visite. E su Gagliardini…

06/09/2025 | 00:22:20

Jean-Daniel Akpa Akpro torna in Italia. Dopo una lunga esperienza con la Lazio e varie parentesi in Serie A, il centrocampista francese classe 1992 ripartirà dal Verona (che lo aveva seguito in diverse occasioni, come raccontato in passato). In serata sono stati raggiunti gli accordi totali, contatto fino a giugno con opzione di rinnovo in caso di salvezza. Akpa Akpro, che aveva chiuso la stagione a Monza, sarà nella giornata di domani a Verona per le visite. E l’Hellas nei prossimi giorni deciderà se fare il doppio colpo a centrocampo, il riferimento è a Roberto Gagliardini che potrebbe arrivare subito oppure a gennaio se avrà la pazienza di aspettare. Intanto, Akpa Akpro…

Foto: logo Verona