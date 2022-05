Esclusiva: Verona, c’è anche Pippo Inzaghi. Il Benevento su Pecchia

Igor Tudor può lasciare il Verona, ma non per andare (almeno per ora…) all’Atalanta malgrado l’arrivo imminente di Tony D’Amico, suo attuale direttore sportivo a Verona e destinato a raggiungere la Dea. Tutto questo perché Gasperini potrebbe restare, malgrado le sirene Genoa, sarà importante il confronto nei prossimi giorni con il suo attuale club. E il Verona? Piace molto il profilo di Davide Nicola, destinato a restare alla Salernitana in caso di salvezza. Ma piace soprattutto Pippo Inzaghi che potrebbe ritrovare il direttore sportivo Marroccu dopo l’esperienza di Brescia. E proprio con il Brescia Pippo dovrebbe prima risolvere il contenzioso in corso. Un nome da seguire, Inzaghi aveva avuto contatti anche con il Como nei giorni scorsi. Fabio Pecchia troverà presto panchina: è un profilo che intriga il Parma (un altro candidato è Zanetti), ma c’è in pressing il Benevento. Dopo la delusione dell’eliminazione nei playoff di B, Vigorito cambierà con probabile addio sia di Caserta che del direttore sportivo Foggia: in cima alla lista dei desideri ci sono proprio Pecchia in compagnia del ds Filippo Fusco, come anticipato nei giorni scorsi da Sportitalia.

Foto: Twitter Brescia