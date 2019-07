Esclusiva: Veretout va in ritiro con la Fiorentina. Gli hanno promesso che…

Jordan Veretout andrà in ritiro a Moena con la Fiorentina. La schiarita dopo un incontro tra il suo agente Mario Giuffredi e Daniele Pradè. Il centrocampista aveva chiesto di tornare in Francia per motivi personali, evidentemente aveva intuito che la trattativa per la sua cessione stava andando troppo in stand-by, dopo le promesse che gli avevano fatto ancor prima della cessione del club e confermate da Commisso. A Veretout hanno ribadito la volontà di trovare una soluzione in pochi giorni. Proseguono i contatti con il Milan, sempre più intenzionato a chiudere malgrado l’operazione Bennacer con l’Empoli. In lizza resta la Roma, sempre defilato il Napoli.

Foto: twitter ufficiale Fiorentina