Esclusiva: Veretout più lontano, la Roma si butta su Diawara. Manolas-Napoli, l’ingaggio…

Jordan Veretout più lontano, la Roma si butta su Diawara. Un centrocampista serve, da subito, eccome se serve a Fonseca. La Roma ha memorizzato che la pausa di riflessione di Veretout potrebbe essere foriera di cattive notizie, con il Milan che aspetta il via libera per trattare con la Fiorentina. E così l’intreccio Diawara-Manolas può andare in porto presto. Il difensore centrale al Napoli dietro il pagamento della clausola di 36 milioni, il centrocampista alla Roma in un’operazione staccata per una cifra inferiore ai 20 milioni. Lavori in corso, la Roma si cautela. E il Napoli si avvicina al difensore greco, per il quale è pronto un ingaggio da 3,5 milioni a stagione più bonus, che il club partenopeo segue da aprile – come raccontato – e che è destinato a sostituire Albiol ormai a un passo dal Villarreal.

Foto: Twitter ufficiale Roma