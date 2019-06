Esclusiva: Veretout-Milan, ore calde. E la Roma aspetta. Su Praet…

Il Milan deve prendere almeno un paio di centrocampisti, se non tre, continua a fare ragionamenti su Sensi (ma non alle cifre del Sassuolo) e le prossime ore possono essere giuste per capire se i rossoneri faranno un’offerta per Jordan Veretout dopo l’incontro di lunedì scorso con Mario Giuffredi, agente del centrocampista della Fiorentina. La Roma non ha smesso di pensare a Veretout e aspetta. Intanto, Giampaolo continua a spendere parole importanti per Praet, anche lui destinato a lasciare la Samp: per l’allenatore l’accoppiata Praet-Andersen sarebbe perfetta per il Milan, pur avendo completamente aperto a Veretout dopo aver ribadito il concetto che il Milan ha bisogno di almeno due centrocampisti.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina