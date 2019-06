Esclusiva: Veretout, il Napoli lavora sottotraccia. Una chiave è Rog! Il Milan…

Jordan Veretout prende altri giorni di tempo, può essere una strategia. E’ tornato in Francia, sa che il Milan la prossima settimana incontrerà la Fiorentina, mentre la pista Roma già da qualche giorno – come raccontato – si è indebolita. Vi abbiamo svelato come il Napoli, a sorpresa, possa essere la mina vagante in grado di sbaragliare la concorrenza. Il club partenopeo aveva già raggiunto un accordo sull’ingaggio (storia di settimane e settimane fa), conosce la valutazione della Fiorentina (25 milioni), ma ci sono contropartite che possono ingolosire i viola. Una in modo particolare: Marko Rog, senza dimenticare Mario Rui con Ounas più defilato. E stiamo attenti a questa traccia, considerando sempre il Milan e appurato che il Napoli ha già piazzato Diawara, liberando un posto a centrocampo.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina