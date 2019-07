Esclusiva: Veretout, i giorni degli incontri. Prima il Milan…

Il Milan deve prendere almeno un paio di centrocampisti. Confermato per domani l’incontro con la Fiorentina per Jordan Veretout, un profilo che piace moltissimo (esattamente come Praet). Il Milan potrebbe decidere di accelerare, sapendo che alla finestra c’è anche il Napoli, in una situazione legata anche al futuro di Rog e Ounas (entrambi gradito alla Fiorentina), e la Roma che ha già presentato l’offerta al francese ma ci sono le perplessità del diretto interessato. Non saranno tempi brevissimi, ma domani il Milan cercherà di mettere le marce alte.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina