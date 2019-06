Esclusiva: Veretout, doppio incontro lunedì. Prima la Roma, poi il Milan. I rossoneri…

Lunedì sarà un giorno importante per il futuro di Jordan Veretout, centrocampista in uscita dalla Fiorentina. All’incontro programmato tra l’agente Mario Giuffredi e la Roma (in programma alle 13), quasi sicuramente ce ne sarà un secondo nel pomeriggio, o in serata, con il Milan. Entrambi i club sanno che la valutazione è di 25 milioni, la Roma potrebbe mettere a disposizione Karsdorp che piace ai viola. Ma il Milan nelle ultime 24 ore ha recuperato le posizioni, rilanciando l’offerta sull’ingaggio, ha intenzione di andare fino in fondo e considera il francese una priorità. Quindi da parte dei rossoneri c’è una crescente fiducia. Il Napoli? Ha l’accordo con Veretout sull’ingaggio, è impegnato in altre trattative, e potrebbe uscire allo scoperto soltanto se uscisse Diawara o un altro centrocampista. Ecco perché la Roma e soprattutto il Milan hanno intenzione di correre.

