Esclusiva: Veretout, aumenta la fiducia Milan. Ma se il Napoli cede subito Diawara…

Jordan Veretout scioglierà le riserve nei prossimi giorni, i tempi potrebbero dilatarsi. Il centrocampista è rientrato a Nantes dopo il breve blitz a Napoli per valutare le proposte. Stamattina vi abbiamo raccontato la fiducia del Milan di poter essere scelto dal francese, malgrado la proposta vantaggiosa della Roma. Nelle ultime ore la fiducia del Milan è cresciuta, al punto che i rossoneri sono convinti che alla fine Veretout darà la precedenza a loro, valutando complessivamente l’offerta e andando ben oltre l’aspetto economico. La Roma ha fatto una proposta davvero importante che comprende un bonus in caso di qualificazione Champions per la prossima stagione, ma il Milan è sicuro di essere stato più convincente. E di poter passare presto alla fase operativa, entrando nel vivo della trattativa con la Fiorentina dopo i contatti degli ultimi giorni. Oggi il Milan ha le percentuali più alte, ma attenzione alle sorprese: se il Napoli dovesse cedere Diawara alla Roma in tempi stretti potrebbe buttarsi nuovamente su Veretout dopo l’accordo sull’ingaggio raggiunto nelle scorse settimane. E’ uno dei tanti incastri di mercato: il Milan oggi è in vantaggio sulla Roma, ma deve ancora parlare con la Fiorentina quando il quando il centrocampista scioglierà tutte le riserve. E il Napoli resta una potenziale mina vagante, dipenderà molto dalla tempistica della cessione di Diawara e da un posto che potrebbe liberarsi a centrocampo.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina