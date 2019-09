Esclusiva: Verdi vede Toro, pressing e fiducia

Negli ultimissimi minuti il Toro ha aumentato il pressing per Simone Verdi. L’esterno offensivo classe ’92 si sta avvicinando ai granata, grazie allo sforzo di Cairo che vorrebbe accontentare il Napoli sulla formula. Verdi vede il Toro, le parti ne stanno parlando anche in questi minuti con la fiducia di trovare la quadratura, al punto che il club granata ha messo in stand-by la trattativa per Idrissi.

Foto: Twitter ufficiale Napoli