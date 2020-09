Esclusiva: Vera al Cosenza, via libera. Rossettini apre al Padova

Il Lecce sta concretizzando due cessioni. C’è il via libera per il trasferimento del centrale colombiano Brayan Vera al Cosenza: il suo agente vorrebbe aspettare un’offerta dalla Spagna, ma i calabresi lo attendono in breve tempo. Vera sarà impiegato nella difesa a tre e potrà esprimere al meglio le sue qualità e che può giocare da esterno sinistro alla Kolarov. Intanto, Luca Rossettini, classe 1985, nelle ultime ore ha aperto al Padova dando la disponibilità al trasferimento.

Foto: sito Lecce