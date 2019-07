Il Lecce sta per perfezionare un’operazione in entrata in vista del nuovo campionato di Serie A. Il club salentino negli ultimi minuti ha raggiunto un accordo di massima con la Fiorentina per il trasferimento di Lorenzo Venuti, difensore classe ’95, già protagonista con la maglia giallorossa (in prestito) nella passata stagione. Affare molto ben impostato, Venuti viaggia spedito verso il ritorno al Lecce.