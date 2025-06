Esclusiva: Venezia, trattativa con il Trapani per Ciufferi

Il Venezia pensa a rafforzare la squadra dopo aver annunciato (nessuna sorpresa) l’arrivo di Stroppa in panchina. Un profilo che piace è quello di Flavio Ciufferi, esterno offensivo classe 2004, rientrato al Trapani dopo un’esperienza con il Giugliano in Serie C. La trattativa è stata impostata e potrebbe svilupparsi nei prossimi giorni.

Foto: Twitter Venezia