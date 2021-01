Affare fatto. Il Venezia ha chiuso un’importante operazione per la fascia sinistra, raggiungendo l’accordo con il Parma per l’esterno Giacomo Ricci. Classe 1996, contratto in scadenza con gli emiliani nel 2022, nelle prossime ore Ricci si metterà a disposizione di Paolo Zanetti.

Foto: Logo Venezia