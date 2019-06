Esclusiva: Venezia, incontro Tacopina-Salvatori per la poltrona di ds

Il Venezia cerca un direttore sportivo dopo la fine del rapporto con Angeloni. Proprio in questi minuti è in corso un incontro nella sede del club ligure tra il presidente Joe Tacopina e Fabrizio Salvatori, con la possibilità che i discorsi possano andare avanti e concretizzarsi. Una situazione da monitorare in attesa di nuovi sviluppi.