Esclusiva: Venezia, in agenda incontro con l’agente di Sebastiano Esposito

Anche il Venezia è su Sebastiano Esposito. L’attaccante di proprietà dell’Inter lascerà la Spal dove non ha avuto la visibilità necessaria anche per questioni tattiche. Vi abbiamo detto del Pescara, che aspetta Ceravolo e che vorrebbe prendere anche Esposito, ma entro domani ci sarà un incontro tra l’agente dell’attaccante e il club per capire i margini dell’operazione. Di sicuro è un profilo che piace molto al Venezia.

Foto: Twitter Inter