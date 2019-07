Esclusiva: Venezia, dopo Fiordilino in arrivo anche Aramu

Il Venezia nel pomeriggio ha perfezionato l’operazione in entrata per Luca Fiordilino, centrocampista classe 1996, che si libererà dal Palermo dove aveva un contratto fino al 2021. Ma il club lagunare ha praticamente chiuso un altro affare: è in arrivo anche Mattia Aramu, attaccante classe ’95 svincolato dopo l’esperienza al Siena. Il futuro dell’ex Primavera del Toro sarà alla corte del nuovo allenatore Dionisi.