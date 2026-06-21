Esclusiva: Venezia, avanti tutta per Bella-Kotchap. I dettagli

21/06/2026 | 10:52:54

Il Venezia ha perso Svoboda (il Brighton ha pagato la clausola), ma ha già individuato un difensore centrale di qualità. Si tratta di Armel Bella-Kotchap che il Verona aveva riscattato dal Southampton lo scorso febbraio per una cifra superiore ai 6 milioni. Evidentemente già a quei tempi il Verona pensava che il classe 2001 avrebbe potuto avere estimatori. Nei prossimi giorni ci sarà un incontro con il Venezia per arrivare alla definizione, lo stesso Venezia che sempre al Verona ha chiesto informazioni – come anticipato – per il portiere Montipò.

Foto: Instagram Bella-Kotchap