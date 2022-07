Esclusiva: Vecino-Lazio, nuovo incontro per chiudere

Matias Vecino sempre più verso la Lazio. Un obiettivo che il club biancoceleste aveva addirittura programmato a gennaio per quest’estate. Adesso ci siamo, al punto che per il centrocampista svincolatosi dall’Inter è stato fissato un nuovo incontro: l’intenzione è quella di chiudere entro il weekend in modo da consegnare a Sarri un nuovo centrocampista. La proposta Lazio è triennale, ci sono piccole cose da risolvere, ma si viaggia verso gli accordi, subito dopo potranno essere programmate le visite mediche. La Lazio è in attesa anche per Provedel, altra situazione raccontata in tempi non sospetti, e ha un accordo completo con il portiere in scadenza di contratto. Ora la Lazio aspetta che Spezia e Fiorentina si mettano d’accordo per Dragowski in modo da poter liberare Provedel.

Foto: Twitter Uruguay