Esclusiva: Vecino-Lazio, appuntamento fissato per chiudere

Matias Vecino e la Lazio: avanti tutta. Qualche giorno fa vi avevamo raccontato che la trattativa era entrata nel vivo, che era stata raggiunta una base d’intesa e che ci sarebbe stato un summit per chiudere. L’appuntamento è per i primi giorni della prossima settimana, si viaggia velocemente verso gli accordi definitivi. Intanto, la Lazio non ha ricevuto per ora un’offerta ufficiale dal Siviglia per Luis Alberto, situazione che permetterebbe di andare dal Verona e perfezionare l’operazione Ilic. Per quest’ultimo, come già raccontato, ha mosso qualche passo anche il Torino. Ma intanto la Lazio vuole regalare Vecino a Sarri.

Foto: twitter Uruguay