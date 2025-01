Esclusiva: Vanoli vuole Carboni a Torino. E ci sono altri club di A

Andrea Carboni ha un lungo contratto con il Monza, ma il suo futuro è tutto da scrivere. Ieri Gianluigi Longari ha parlato di un sondaggio Espanyol, tuttavia ci sono piste italiane da non trascurare. Per esempio il Torino perché Paolo Vanoli lo vuole e anche con forza dopo aver apprezzato il classe 2001 nel corso della sua esperienza a Venezia. Dipenderà molto dalla formula, ma il Torino c’è. In Serie A si sono informati lo stesso Venezia ma anche Lecce e Genoa.

Foto: facebook Carboni