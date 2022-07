Luca Valzania ha detto sì alla Reggina. Dopo quanto vi abbiamo anticipato poco fa, possiamo aggiungere che il centrocampista ha aderito con entusiasmo alla proposta del club amaranto, c’è l’avallo di Pippo Inzaghi che ha messo l’attuale mezzala della Cremonese in cima alla lista. Gli ultimi arrivi in casa grigiorossa hanno ristretto gli spazi per Valzania che viaggia spedito verso la Reggina.

Foto: Sito Cremonese